"تلغراف": اختبار جديد للأجسام المضادة لكورونا تجاوز التجارب بنجاح

أفادت صحيفة "تلغراف" البريطانية بأن اختبارا بريطانيا جديدا للأجسام المضادة لفايروس كورونا تجاوز التجارب على البشر بنجاح.

وأوضحت الصحيفة، أن الاختبار الجديد يسمح بتحديد وجود الأجسام المضادة خلال 20 دقيقة فقط، وبدقة 98.6%، بينما يتعين انتظار نتائج الاختبارات الأخرى ليوم واحد على الأقل، وتم تطوير الاختبار من قبل جامعة "أوكسفورد" البريطانية بالتعاون مع الشركات البريطانية الرائدة في مجال تشخيص الأمراض.

وتم تصميم الاختبار للاستخدام في المنازل، وهو يحدد الأجسام المضادة لكورونا عن طريق أخذ عينات الدم من الأصابع، وتأمل الحكومة بأن باستخدامه ضمن البرنامج للفحوصات الشاملة للكشف عن الأجسام المضادة لكورونا قبل نهاية العام الحالي.