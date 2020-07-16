خلال 24 ساعة.. السعودية تسجل 2764 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية السعودية اليوم الخميس عن تسجيل 45 وفاة و2764 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 42 وفاة و2671 إصابة في اليوم السابق.

وأكدت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" أن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في المملكة حتى اليوم أصبح 243238 منها 2370 حالة وفاة.

وما تزال في السعودية 53246 حالة نشطة لـ"كوفيد-19"، منها 2206 مرضى في حالة حرجة.

وتماثل 4574 مصابا للشفاء من الفيروس في المملكة منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 187622 شخصا.