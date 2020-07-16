كورونا.. 66 ألف إصابة خلال يوم في الولايات المتحدة

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس الأربعاء أكثر من 66 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الجامعة التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة، أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس 66273 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، مقابل 67417 إصابة في اليوم السابق.

ورصدت الجامعة 941 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19" في الولايات المتحدة خلال يوم الأربعاء، مقابل 900 وفاة الثلاثاء.

وبشكل عام، سجلت في الولايات المتحدة، حسب بيانات الجامعة، 3499398 إصابة مؤكدة ب‍الفيروس التاجي، منها 137419 حالة وفاة و1075882 حالة شفاء، أي أكبر حصيلة على مستوى العالم.

وعاود معدل الإصابات الجديدة بكورونا في الولايات المتحدة الارتفاع في الشهر الأخير وبلغ مستوى غير مسبوق، مع تسجيل عدد من الولايات زيادة قياسية في عدد حالات الوباء.