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عدد اصابات كورونا يقترب من ربع مليون في السعودية


سجلت السلطات الصحية السعودية لليوم الخامس على التوالي أقل من ثلاثة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، عن تسجيل 2671 إصابة جديدة بالوباء (مقابل 2692 إصابة أمس).

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي رصدت في المملكة حتى اليوم 240474 ، بينها 55101 حالة نشطة، منها 2221 مريضا في حالة حرجة.

وسجلت الوزارة خلال آخر 24 ساعة 42 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19" (مقابل 40 وفاة أمس)، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 2325 حالة وفاة.

وتماثل 5488 مريضا للشفاء من الفيروس التاجي في السعودية منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 183048 شخصا.

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