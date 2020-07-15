رئيس الوزراء التونسي يقدم استقالته من منصبه

قالت مصادر بحسب وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخاخ تقدم باستقالته للرئيس قيس سعيد.

وكانت "موزاييك أف أم" قد قالت إن الرئيس التونسي قد طلب رسميا خلال لقاء جمعه برئيس البرلمان راشد الغنوشي، وأمين عام الإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، من هذا الأخير تقديم استقالته.

ويأتي طلب قيس سعيد من رئيس الحكومة الإستقالة في وقت يتابع فيه التونسيين تطورات ملف شبهة تضارب المصالح للفخفاخ حول صفقات ذات صلة بشركات يمتلكها أو يمتلك أسهما في رأس مالها.