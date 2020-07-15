لأول مرة.. إصابة حاكم ولاية أوكلاهوما الامريكية بكورونا

في حالة تعد الأولى من نوعها، أعلن حاكم ولاية أوكلاهوما الأمريكية، كيفين ستيت، عن إصابته بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الحاكم الجمهوري ستيت للصحفيين اليوم الأربعاء: "أخضع شخصيا لفحوصات كورونا على أساس دوري، وخضعت لفحص كوفيد-19 أمس وجاءت نتائجه إيجابية".

وقال ستيت (47 عاما) إنه في حالة جيدة ولم تظهر لديه أي أعراض إصابة باستثناء ألام خفيفة في الجسم.

ويعد ستيت أول حاكم ولاية أمريكية تم تشخيص إصابته بـ"كوفيد-19".