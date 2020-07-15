إعلان نتائج اختبارات المرحلة الثانية للقاح مرشح ضد كورونا

ذكر فريق الباحثين الذي يجري دراسة على لقاح شركة "مودرنا" ضد فيروس كورونا، أن المصل آمن، مؤكدا أنه حفز استجابات مناعية في الجسم لدى جميع المتطوعين في المرحلة الأولى للتجارب.

وقال الفريق في مقال نُشر في دورية "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسن"، إن اللقاح، الذي تطوره شركة "مودرنا" بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية، نجح في إثارة الرد المناعي على الفيروس لدى جميع المتطوعين الأصحاء البالغ عددهم 45 شخصا.

وأفاد المقال بشأن نتائج الاختبارات بأنه لم يعاني أي من المتطوعين في الدراسة من آثار جانبية خطيرة، لكن أكثر من نصفهم شكوا من آثار خفيفة أو معتدلة، مثل التعب والصداع والقشعريرة وآلام العضلات أو الألم في موقع الحقن.

وأوضح الباحثون مع ذلك أنه من المرجح حدوث مثل هذه الأعراض بعد الجرعة الثانية ولدى الأشخاص الذين حصلوا على أعلى جرعة.

ومن المتوقع الآن أن تبدأ الشركة في وقت لاحق من يوليو الحالي المرحلة الثالثة والأخيرة من الاختبارات السريرية التي ستحدد نتائجها مدى قابلية هذا اللقاح للاستخدام الجماعي كي تصادق عليه السلطات الصحية الأمريكية.