الصفحة الدولية

الصين تفرض عقوبات على شركة اسلحة امريكية


قررت الصين، الثلاثاء، فرض عقوبات على شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، التي شاركت في خطة بيع الأسلحة الأخيرة لتايوان، معتبرة هذا الإجراء بانه "خطوة ضرورية لحماية مصالح الأمن الوطني."

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان في مؤتمر صحفي، إن "الصين تعارض بشدة بيع أسلحة أمريكية إلى تايوان".

وأضاف: "نحث الولايات المتحدة على الالتزام بجدية بمبدأ صين واحدة وبنود البيانات الصينية-الأمريكية الثلاثة المشتركة، وأن تتوقف عن بيع أسلحة إلى تايوان وأن تقطع العلاقات العسكرية مع تايوان، لتجنب المزيد من تقويض العلاقات الصينية-الأمريكية والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".

ولم تشر وكالة "شينخوا" لطبيعة العقوبات المفروضة على الشركة المذكورة.

وأشار بيان حديث أصدرته وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة ل‍وزارة الدفاع الأمريكية، الى أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على خطة لتقديم حزمة لإعادة تأهيل صواريخ "باتريوت" التي تتمتع بقدرات متطورة لصالح تايوان، بقيمة إجمالية قدرها 620 مليون دولار أمريكي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحكومة البريطانية: حظر شبكات الجيل الخامس لشركة هواوي الصينية
الصين تفرض عقوبات على شركة اسلحة امريكية
شركة دولية تتوقع بدء المرحلة الثالثة من تجربة لقاح ضد كورونا يوم 27 تموز
طهران تعلق على "اتهامات الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي"
الصحة العالمية: أزمة كورونا قد تسوء أكثر فأكثر
الشيخ روحاني: الحكومة عازمة على العمل بكل قواها لحل المشاكل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين
الصين تبدأ تشييد "المصنع المنتظر" للقاح كورونا
كالامار: بن سلمان المشتبه الرئيسي في جريمة قتل خاشقجي
مقتل وإصابة العشرات في هجوم لـ"طالبان" على مجمع حكومي بأفغانستان
اعدّاد الانتحار بالكويت تتزايد في ظل "كورونا"
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 74.63
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك