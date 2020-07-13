الشيخ روحاني: الحكومة عازمة على العمل بكل قواها لحل المشاكل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني على ضرورة تعزيز التعاون، والتضامن، والجهود من قبل السلطات الثلاث من أجل حلحلة المعضلات والمشاكل الإقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للشعب الناجمة عن الحظر المفروض وتفشي وباء كورونا.

وأشار في اجتماع اللجنة العلیا للتنسیق الاقتصادي الی تشکیل هذه اللجنة اثر انسحاب الولایات المتحدة الأمیرکیة من الاتفاق النووی و فرض الحظر الجائر والحرب الاقتصادیة علی الشعب الایرانی قائلا: “شدد سماحة قائد للثورة الاسلامیة في اجتماع علی ضرورة الإستعداد والتنسیق بین کافة أرکان البلاد لمواجهة الحرب الاقتصادیة للعدو وأكد سماحته، ان القائد العام لهذه الحرب، یجب ان یکون رئیس الجمهوریة وعلی السلطات الأخری ان تأتي الى الساحة جنبا الی جنب الحکومة”.

وأوضح الرئیس روحاني “لقد تمكننا لحد الآن من تخطي كافة المشاکل بفضل التنسيق والتضامن، وفي فرصة العام المقبل المتاحة أمامنا، بامكان السلطات الثلاث أن تتخذ معا قرارات فاعلة من أجل ازدهار البلاد”.

وصرح أن البلاد تمر في وضع اقتصادي حرج بسبب الحظر وانتشار وباء كورونا، مؤكدا أنه “رغم كل المشاكل التي نواجهها في مختلف القطاعات بما في ذلك الاستيراد والتصدير ومبيعات النفط وتوفير العملة الأجنبية، لكن الحكومة عازمة على العمل بجد حتى اللحظة الأخيرة وبكل قواها لحل المشاكل وتحسين الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين”.

وأعرب الرئیس روحاني عن شکره للتوجیهات الحکیمة لسماحة قائد الثورة الاسلامیة التي رسمت خارطة الطریق للسلطات الثلاث في مسار التعاون وتضافر الجهود.