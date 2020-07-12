اعدّاد الانتحار بالكويت تتزايد في ظل "كورونا"

منذ بداية انتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19)، وحالات الانتحار في الكويت تتزايد، خصوصاً بين العمالة الوافدة.
وذكرت صحيفة الراي الكويتية ان إحصائية حديثة كشفت أن عدد من أقدموا على إنهاء حياتهم بأيديهم خلال شهر حزيران الفائت وحتى 9 تموز الجاري بلغ 16 حالة، بواقع 14 منتحراً في شهر زيران، وحالتين في تموز.
وبحسب الإحصائية، فإن من بين المنتحرين خلال الأيام الـ39، فيلبينيين، وبنغلاديشياً، وشخصاً غير كويتي (بدون)، والبقية من الجنسية الهندية، وأعمارهم تتراوح بين 25 و58 عاماً.
وفيما عزت تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية ارتفاع حالات الانتحار إلى الظروف المعيشية الصعبة التي عاشتها العمالة، وانعدام الفرص الوظيفية المتاحة جراء تداعيات الفيروس، رأى علماء النفس أن الخوف الشديد يؤدي للتوتر والقلق والاكتئاب، ومن ثم إلى الانتحار.
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