اعدّاد الانتحار بالكويت تتزايد في ظل "كورونا"

منذ بداية انتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19)، وحالات الانتحار في الكويت تتزايد، خصوصاً بين العمالة الوافدة.

وذكرت صحيفة الراي الكويتية ان إحصائية حديثة كشفت أن عدد من أقدموا على إنهاء حياتهم بأيديهم خلال شهر حزيران الفائت وحتى 9 تموز الجاري بلغ 16 حالة، بواقع 14 منتحراً في شهر زيران، وحالتين في تموز.

وبحسب الإحصائية، فإن من بين المنتحرين خلال الأيام الـ39، فيلبينيين، وبنغلاديشياً، وشخصاً غير كويتي (بدون)، والبقية من الجنسية الهندية، وأعمارهم تتراوح بين 25 و58 عاماً.

وفيما عزت تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية ارتفاع حالات الانتحار إلى الظروف المعيشية الصعبة التي عاشتها العمالة، وانعدام الفرص الوظيفية المتاحة جراء تداعيات الفيروس، رأى علماء النفس أن الخوف الشديد يؤدي للتوتر والقلق والاكتئاب، ومن ثم إلى الانتحار.