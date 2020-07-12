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اختبار أربعة أدوية لعلاج فايروس كورونا


قالت الخدمة الصحفية بوزارة الصحة الأوكرانية، اليوم السبت، إنه يجري حاليا اختبار أربعة أدوية لعلاج عدوى مرض كوفيد-19 في أوكرانيا.

وأضافت: "سمحت وزارة الصحة الأوكرانية، بإجراء تجارب سريرية لأربعة أدوية محلية: Amizon Max و Amiksin IC و Bioven و Corvitin، وذلك بهدف دراسة فعالية استخدام الأدوية في علاج المرضى الذين يعانون من مرض كوفيد-19 في أوكرانيا".

وأشارت الخدمة الصحفية، إلى أن بعض الاختبارات السريرية، باتت في المرحلة النهائية.

وذكرت أنه بعد الحصول على النتائج، سيتم وضع الاستنتاجات حول إمكانية استخدام الأدوية في علاج المصابين ب‍فيروس كورونا المستجد.

وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في أوكرانيا، تم اكتشاف 52843 إصابة بمرض كوفيد-19، منها 800 خلال اليوم الماضي، وتوفي 1372 شخصا بسبب هذه العدوى، وتعافى من المرض 25661 مصابا.

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