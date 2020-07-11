الصفحة الدولية

ترامب يعلن تورط أمريكا في شيء سيحدث في فنزويلا


قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن هناك “حدثا كبيرا مقبل في فنزويلا”، مؤكدا أن “أمريكا ستكون متورطة فيه”.

وقال ترامب، في مقابلة مع تلفزيون “نوتيسياس تيليموندو”، “شيء ما سيحدث في فنزويلا وأمريكا ستشارك فيه إلى حد كبير”، متعهدا “بالاهتمام بشعب فنزويلا، ودعم أي شخص ينتخبه الشعب ويدعمه كزعيم له”.

وعند سؤاله إن كان الحدث يتعلق بخوان زعيم المعارضة خوان غوايدو، أم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أو بتدخل أمريكي، رد ترامب قائلا: “إنها الحرية لشعب فنزويلا. إنها الحرية، فنزويلا كانت دولة غنية قبل 15 عاما، وقد دمرها شخصان، نظامها فظيع .. شيء ما سيحدث مع فنزويلا هذا كل ما يمكنني إخبارك به”.

ثم سأله المضيف مرة ثانية: “عبر الولايات المتحدة؟” ليرد قائلا: “سنكون متورطين كثيرا”.

يأتي ذلك، بعد أيام من إجراء الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، تعديلات على مستوى القيادة العليا للجيش والبحرية والقوات الجوية الفنزويلية. وقال مادورو في حفل تخريج عسكريين في كراكاس: “قررت كالعادة أن أثبت جزئيا وأن أجدد جزئيا الفريق الاستثنائي للقادة العسكريين الذين يتولون القيادة العسكرية العليا لفنزويلا”.

واحتفلت فنزويلا الأسبوع الماضي، بذكرى الاستقلال، وندد مادورو خلال الحفل بسياسة الولايات المتحدة تجاه كراكاس، مؤكداً أنها تزيد من عدوانيتها خلال وباء كورونا.

وقال إن “الإدارة الأمريكية لم تكتف بتصعيد العقوبات الإجرامية التي طالت الغذاء والوقود بل وصل بها الأمر إلى حرمان الفنزويليين من الحصول على الأدوية والمعدات الطبية خلال تفشي الوباء”

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ترامب يعلن تورط أمريكا في شيء سيحدث في فنزويلا
لليوم الثاني.. الولايات المتحدة تسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا
دراسة تؤكد: لقاح بي سي جي يقي من أعراض فيروس كورونا القاتلة
الخارجية الإيرانية: تعاوننا الاقتصادي مع الصين مكلف بالنسبة للولايات المتحدة
مندوب إيران: لم تدعم أي دولة في مجلس حقوق الإنسان عملية اغتيال الشهيد سليماني
إيران تستعيد مقتنيات أثرية لها تم تهريبها الى النمسا
للتحقيق في مصدر كورونا .. وفد من منظمة الصحة العالمية سيصل الصين غدا
روسيا تبدأ المرحلة النهائية من اختبارات لقاح مضاد لفيروس كورونا
قائد المعركة ضد كورونا بالصين يعلن انتهاء تفشي الفيروس في البلاد
مندوب ايران يحتج بشدة على عبارة استخدمتها كالامار
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 74.4
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك