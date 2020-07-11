إيران تستعيد مقتنيات أثرية لها تم تهريبها الى النمسا

أعلن مسؤول ايراني عن تسليم بعض المقتنيات الاثرية المتعلقة لإيران الى مبعوث ايران.

وقال مساعد الرئيس الايراني في شؤون الثقافية والتراث، محمد حسن طالبيان في تصريح له مساء الجمعة، فيما يتعلق بهذه المقتنيات: في البداية يجب أن تتم دراسة هذه الاشياء في طهران للتأكد من صحتها واصالتها وسوف يتم الاعلان عن نتيجة الدراسة.

واوضح: تم تهريب هذه الاشياء بشكل غير قانوني الى النمسا، وأن شرطة الانتربول في النمسا دعت ايران لتعرف على هذه المقتنيات لذلك ذهب مندوب من ايران لقيام بهذه المهمة.

وأضاف: بما أن دائرة الشؤون الدولية في السلطة القضائية الايرانية كانت تهتم بهذا الموضوع، تم القاء القبض على شخص في طهران له صلة بذلك وأعترف بتهريب مقتنيات تاريخية الى النمسا