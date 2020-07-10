للتحقيق في مصدر كورونا .. وفد من منظمة الصحة العالمية سيصل الصين غدا

أكدت منظمة الصحة العالمية أن وفدا لها سيصل غدا السبت الصين بزيارة رسمية ستستغرق يومين بهدف تمهيد الطريق لإطلاق بعثة أوسع نطاقا للتحقيق في مصدر فيروس كورونا المستجد.

وذكرت المنظمة في بيان أصدرته اليوم الجمعة أن الوفد الذي يضم خبيرا وبائيا وخبيرا في مجال صحة الحيوانات سيعمل خلال زيارته إلى بكين السبت والأحد على تحديد "نطاق وإختصاصات" البعثة المستقبلية التي من المخطط إطلاقها بغية التحقيق في كيفية انتقال الفيروس من الحيوانات إلى البشر.