روسيا تبدأ المرحلة النهائية من اختبارات لقاح مضاد لفيروس كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية بدء المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا، التي يديرها مركز غماليا للبحوث بالتعاون مع زارة الدفاع في الاتحاد الروسي.

وبدأت الاختبارات في 18 يونيو. حيث تم إعطاء تسعة مشاركين في التجربة أحد مكونات اللقاح ، و9 آخرين - الثانية. في وقت لاحق ، في 23 يونيو ، تم إعطاء اللقاح إلى 20 متطوعا آخر ، وستتلقى هذه المجموعة الدواء في نسخة معززة - سيتم إعطاؤهم لاحقا المكون الثاني من اللقاح.

وقال التقرير إن "وزارة الدفاع الروسية بالتعاون مع مركز البحوث الوطني لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لجمعية إن إف غمالي قد بدأت المرحلة الأخيرة من إجراء التجارب السريرية على لقاح الفيروس التاجي".

"يوم الاثنين 13 يوليو ، سيتم تقديم المجموعة الثانية من المتطوعين الذين يدرسون فعالية اللقاح ومصلحتهم للمكون الثاني من لقاح الفيروس. يتيح لك جدول التطعيم المعزز للمجموعة الثانية من المتطوعين تقوية جهاز المناعة وتوفير زيادة في مدته ،".

ووفقًا للوزارة ، فإن البيانات التي تم الحصول عليها أثناء الدراسة "تشير إلى تكون لدى المتطوعين من المجموعتين الأولى والثانية للاستجابة المناعية من كوفيد 19".