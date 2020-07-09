مندوب ايران يحتج بشدة على عبارة استخدمتها كالامار

اعترض مندوب ايران في اجتماع مجلس حقوق الانسان اسماعيل بقائي الذي وضع صورة الشهيد سليماني ورفاقه على طاولته، على مقررة حقوق الانسان في الامم المتحدة اغنيس كالامار.

وخلال جلسة خاصة لمجلسِ حقوقِ الانسان في الامم المتحدة قال بقائي اِن تعبير المقررة الخاصة للامم المتحدة اغنيس كالامار عما فعلته الولايات المتحدة بالقتلِ التعسفي، لا يرقى الى مستوى الجريمة معتبرا ما أقدمت عليه واشنطن بارهاب دولة.

وقال بقائي الذي يشغل منصب مندوب ايران في المكتب الاوروبي للامم المتحدة: ان اغتيال الشهيد سليماني جريمة وحشية بشعة تتحمل الولايات المتحدة مسؤوليتها.

واضاف بقائي اَن استهداف الجنرال سليماني لم يكن انتهاكا لميثاق الامم المتحدة فحسب بل انتهاك للمادة الرابعة والعشرين من قانون حقوقِ الانسان يهدد الامن و السلم الدوليين.

واختتم بقائي بالقول ان الجنرال سليماني يمثل دولة ذات سيادة وقد تحول اليوم الى اسطورة في ايران وكابوس لقتلته.

الجدير بالذكر أن بقائي وضع صورة الشهيد سليماني ورفاقه خلال الكلمة التي ألقاها في اجتماع مجلس حقوق الانسان الذي ناقش قضية اغتيال الشهيد سليماني