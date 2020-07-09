ترامب يتحدث ثانية عن فضيحة أوباما وبايدن

عاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرة جديدة إلى مهاجمة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايد، الرئيس السابق بارك أوباما.

واتهم الإدارة السابقة بالفساد، والمسؤولين السابقين بالتجسس على حملته الانتخابية، وقال في سلسلة تغريدات مساء الخميس:” لدينا إدارة سابقة فاسدة تمامًا، بما فيها الرئيس ونائبه اللذين تجسسا على حملتي الانتخابية.

وتابع لافتا إلى أنه على الرغم من انكشاف أمرها لم يحدث أي شيء، ولم يحاسبا، قائلاً:” هذه الجريمة حدثت حتى قبل انتخابي، والجميع يعرفها، ومع ذلك تجمدوا من الخوف .. (في إشارة إلى عدم ملاحقتهما)”

كما أضاف:” لا رد قضائيا من مجلس الشيوخ الجمهوري، ولا تحرك للعدالة أو مكتب التحقيقات الفدرالي، لا شيء. انكشف أمر أوباما وبايدن ولم يحدث، شيء.”

وكانت تقارير إعلامية تحدثت قبل شهرين عن مكالمات مسربة تظهر نية الرئيس السابق إفساد إدارة ترمب وتوريطها في قضايا تجسس من أجل إسقاطها

وبعيد تلك التقارير لا سيما بعد قرار وزارة العدل إسقاط القضية ضد مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، فتح ترمب نيرانه بوجه أوباما، متحدثا عن فضيحة لا سابق لها في تاريخ البلاد.