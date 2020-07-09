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الصحة العالمية تعلن عن إجراء جديد بخصوص كورونا


أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس أنها تعمل على تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة تعاملها مع جائحة كوفيد-19 وكذلك مدى استجابة الحكومات لها.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في اجتماع عبر الإنترنت مع ممثلي الدول أعضاء المنظمة البالغ عددها 194، إن هيلين كلارك رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، وإلين جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا السابقة، وافقتا على قيادة اللجنة واختيار أعضائها.

وأضاف تيدروس: "هذا وقت مراجعة النفس"، مشيرا إلى أن أعضاء المنظمة كانوا قد دعوا في مايو بالإجماع إلى تقييم الاستجابة العالمية للجائحة.

والأسبوع الماضي أكد المدير العام ل‍منظمة الصحة العالمية أن المنظمة سترسل فريقا علميا إلى الصين للتحقيق في أصول الفيروس.

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