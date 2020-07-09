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خلال 24 ساعة.. السعودية تسجل 3183 إصابة جديدة بكورونا


أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 3183 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و41 حالة وفاة .

وجاء في بيان وزارة الصحة اليوم الخميس: "تم تسجيل 3183 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 223327، من بينها 60131 حالة نشطة ماتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، ومعظمها مطمئنة، منها 2225 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 161096 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2100 حالة وفاة".

وأضافت وزارة الصحة أنه بالإمكان العيش مع جائحة كورونا والعودة للحياة الطبيعية بحذر، لافتة إلى أن الفترة الزمنية لزوال الجائحة غير معلومة حتى الآن، وأن الاستهتار بوجود كورونا يساهم في نقل العدوى.

وأوضحت الوزارة أن الرذاذ أحد طرق الانتقال الرئيسية للعدوى بالفيروس.

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