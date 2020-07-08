الولايات المتحدة تنسحب رسمياً من منظمة الصحة العالمية

أفاد سيناتور أمريكي بارز، بانسحاب الولايات المتحدة "رسمياً" من منظمة الصحة العالمية.

وقال السيناتور الديمقراطي روبرت مينينديز على "تويتر" امس، تلقي الكونغرس بلاغا رسميا من الرئيس الامريكي دونالد ترامب بانسحاب واشنطن من منظمة الصحة العالمية.

وانتقد مينينديز ترامب على القيام بذلك أثناء الوباء العالمي، مضيفا أن تعامل ترامب مع أزمة فيروس كورونا كان "فوضويا" وأنه "لن يحمي مصالح الولايات المتحدة ولا حياة الأمريكيين".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نية الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة الصحة العالمية في أواخر مايو الماضي لعدم تلبيتها للمطالب الأمريكية بشأن إصلاح المنظمة.

واتهم ترامب المنظمة العالمية بالانحياز للصين وسوء التعامل مع أزمة فيروس كورونا.