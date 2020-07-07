الصفحة الدولية

الصحة العالمية: لا يوجد دليل علمي على انتقال فايروس كورونا بالهواء


نفت منظمة الصحة العالمية ما ورد من خلال بعض منصات التواصل الاجتماعي من وجود دليل علمي على انتقال فايروس كورونا من خلال الهواء.

وقال ممثل المنظمة في العراق ادهم اسماعيل في بيان  ان "ما ورد من خلال بعض منصات التواصل الاجتماعي من وجود دليل علمي على انتقال فايروس كورونا من خلال الهواء، غير صحيح"،

مشددا على "ضرورة الابتعاد عن هكذا اشاعات واخبار تضلل الرأي العام وتشتت الاذهان فيما يتعلق بكورونا بما يؤثر سلبا على عدد الاصابات وتفشي الوباء".

واكد على "اهمية الالتزام بالقواعد الصحية والارشادات الوقائية التي تصدرها وزارة الصحة والبيئة من الالتزام التام بلبس الكمامات والقفازات عند الخروج من المنزل والابتعاد عن التجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي والتركيز على النظافة وغسل الايدي او تعقيمها".

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