الشرطة الإيرانية تلقي القبض على مهرب دولي للمخدرات، الإنتربول تلاحقه

اعلنت الشرطة الايرانية عن اعتقال مهرب دولي للمخدرات، ملاحق من قبل الاجهزة القضائية في عدة دول والانتربول.

وقال قائد قوى الامن الداخلي في محافظة البرز غرب طهران العميد عباس علي محمديان في تصريح صحفي اليوم الاحد، انه اثر الاوامر الصادرة من المحكمة العامة والثورية في الناحية 20 بمحافظة طهران لاعتقال هذا المتهم فقد ادرج الموضوع في جدول اعمال شرطة الامن العام في محافظة البرز.

وتابع: انه وفي ظل التعاون بين شرطة الامن العام في محافظة البرز وشرطة الامن العام التابعة لقوى الامن الداخلي في البلاد والاجراءات الواسعة المتخذة فقد تم رصد المتهم في محافظة فارس جنوب البلاد وفي اطار اجراءات استخبارية معقدة تم توجيهه الى مدينة كرج مركز محافظة البرز واعتقاله فيها بعملية مباغتة.

وأضاف: انه تم ضبط 1.5 كغم من المخدرات في المكان الذي كان يختبئ فيه المتهم.

وقال العميد محمديان ان المتهم هو واحد من 10 مجرمين رئيسيين على صلة بعصابات اجرام دولية تعمل في مجال تهريب المخدرات وعمليات الاحتيال وهو ملاحق قضائيا من قبل الاجهزة القضائية في العديد من الدول منها "اف بي آي" والانتربول.