إجمالي المصابين بـ “كوفيد-19” في الكويت يناهز 50 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية الأحد، تأكيد إصابة 638 شخصا جديدا بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وتسجيل 3 وفيات، منذ أمس؛ ليبلغ إجمالي المصابين 49941 حالة، توفى من بينهم 368.

وسجلت الوزارة شفاء 520 مصابا من “كوفيد 19″، في الساعات الـ 24 الأخيرة؛ ليصبح إجمالي عدد حالات التعافي في دولة الكويت 40463 حالة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة في البلاد 9110، بزيادة 115 حالة عن يوم أمس؛ وعدد الحالات الحرجة 157. وبحسب قائمة حالات الإصابة بـ “كوفيد-19″، التي تصدرها منصة “كورونا في دوت كوم”، جاءت الكويت في المركز السادس عربيا والمركز 33 عالميا.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، تجاوز عدد المصابين بفيروس “كوفيد-19″، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية في آذار/مارس الماضي “وباء”، حول العالم 11.400 مليون شخص، توفي من بينهم أكثر من نصف مليون، فيما تعافى أكثر من 6 ملايين آخرين.