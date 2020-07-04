"طلبوا مني إشعال فرن تنور".. شاهد في قضية خاشقجي يدلي بشهادته

أبلغ موظف في القنصلية السعودية باسطنبول محكمة تركية، الجمعة، بأنه طُلب منه إشعال فرن تنور بعد أقل من ساعة على دخول الصحفي السعودي جمال خاشقجي المبنى الذي قتل فيه.

وبدأ القضاء التركي، أمس الجمعة، بمحاكمة 20 متهماً في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول عام 2018.

وقال زكي دمير وهو فني محلي عمل لدى القنصلية خلال إدلائه بشهادته في اليوم الأول من المحاكمة، إنه استدعي لمقر سكن القنصل بعد أن دخل خاشقجي مبنى القنصلية المجاور للحصول على أوراق خاصة به.

ومضى دمير إلى القول، "كان هناك خمسة أو ستة أشخاص ... طلبوا مني إشعال فرن تنور. كانت هناك أجواء من الذعر"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".