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الرئيس الفرنسي يعين جان كاستيكس رئيسا للوزراء


أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم الجمعة عن تعيين جان كاستيكس في منصب رئيس الوزراء خلفاً لإدوار فيليب الذي قدّم استقالته هذا الصباح.

وقالت الإيليزيه في بيان رسمي :"رئيس الجمهورية سمّى جان كاستيكس لرئاسة الوزراء وأوكل اليه مهمة تشكيل الحكومة".

وعُرف جان كاستيكس في فرنسا مؤخراً تحت اسم "السيد المسؤول عن رفع الحجر الصحي"، حيث أوكل رئيس الجمهورية اليه مهمة تنسيق عملية الخروج من الحجر الصحي في الثاني من أبريل/نيسان الماضي.

ويشغل كاستيكس حاليا عدة مناصب في مؤسسات الدولة كما كان شغل في السابق بين عامي 2011 و2012 منصب أمين عام ملحق للرئاسة الفرنسية على عهد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي.

هذا ويشغل كاستيكس منذ عام 2008 منصب عمدة بلدة براد الواقعة جنوب البلاد كما يشغل منصب رئيس الوكالة الوطنية للرياضة منذ أبريل/نيسان من العام الماضي.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن كاستيكس ينتمي الى اليمين الفرنسي اسوةً بإدوار فيليب.

وقدم إدوار فيليب صباح اليوم استقالته من رئاسة الحكومة وهو نبأ كان متوقعاً حدوثه منذ أكثر من شهر.

وبحسب صحيفة لوباريسيان من المتوقع أن تُشكلّ الحكومة الجديدة مع حلول يوم الأربعاء المقبل حيث من المنتظر أن يتم استبدال عدد من الوزراء.

ويسعى ماكرون "لإعطاء دفعة" جديدة لما تبقى من ولايته التي تنتهي عام 2022 بهدف إظهار "روح التجديد" في الحكومة.

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