رئيس وزراء قطر السابق: وسائل الاعلام العربية ابواق تحارب الاسلام وتدعم اسرائيل

اكد رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم ، الخميس ، أن وسائل الاعلام العربية في حالة انتكاسية ومؤسفة لكونها مسيطر عليها من قبل الديكتاتوريات ويتم تجنيدها لانتقاد الاسلام ودعم الكيان الاسرائيلي.

ونقلت صحيفة ميدل ايست مونيتر في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن حمد بن جاسم قوله إن ” حال الاعلام العربي المسموع والمرئي والمقروء يرثى لها “، محملا الحكومات الديكتاتورية مسؤولوية تدهور الاعلام لاجبارهم تلك الوسائل على خدمة اهدافهم الخاصة التي لاتلبي مصالح الدول العربية .

واضاف أن ” الشعوب العربية قادرة بسهولة على دحض القصص التي تنشرها وتروج لها وسائل الإعلام الخاضعة للرقابة فيما يتعلق بما يجري في العالم “، موضحا أن ” الحكومات تجند جيوشاً إلكترونية لنشر الأكاذيب والأخبار المزيفة واقول هذا لأن حالة وسائل الإعلام العربية تسبب لي الكثير من الألم على الرغم من أنها مليئة بالناس الشرفاء”.

وحول كيفية إدارة القادة العرب لوسائل الإعلام ، استشهد “بالقوانين التعسفية” و “ادعاءات الإرهاب” لتقييد الإعلام الحر “الذي يهدف إلى تطوير وإصلاح المجتمعات دون فوضى”.

ووصف وسائل الإعلام العربية بأنها “أبواق تحارب الإسلام وتدعم إسرائيل التي تصادر الأراضي الفلسطينية وترفض تنفيذ قرارات المجتمع الدولي”

وشدد على ان ” الكيان الاسرائيلي لايؤمن بالسلام ولا باهمية المجتمع الدولي وهو لايريد السلام مع العرب لأنهم وضعوا العرب في جيبهم ” عن طريق سيطرة الحكام المستبدين والديكتاتوريات القمعية .