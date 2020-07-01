ظريف: اميركا تعاقب الدول الاخرى على تنفيذها قرار مجلس الامن الدولي

صرح وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان اميركا تعد الدولة الوحيدة في تاريخ منظمة الامم المتحدة التي تفرض عقوبات على سائر الدول بسبب "عدم" انتهاكها قرارات مجلس الامن الدولي.

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع "تويتر" الاثنين: إن اميركا لم تنتهك الاتفاق النووي فقط بل ترغم الآخرين ايضا على ذلك.

وأضاف: إن اميركا تحمل صمة عار انها اصبحت الدولة الوحيدة في تاريخ منظمة الامم المتحدة التي تفرض عقوبات على الدول الملتزمة بالقوانين بسبب عدم انتهاكها قرار مجلس الامن.

واوضح وزير الخارجية الايراني إنه سيشارك في اجتماع للامم المتحدة اليوم الثلاثاء عبر الاجواء الافتراضية للتحدث حول هذا الامر.