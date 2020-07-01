روحاني: أميركا هُزمت في مجلس الأمن أمس

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، إن الولايات المتحدة هُزمت في مجلس الأمن يوم أمس عندما أعرب الجميع عن دعمهم للاتفاق النووي مع إيران.

وأضاف روحاني خلال جلسة للحكومة الإيرانية، إنه "إذا حاولت أميركا مهاجمة الاتفاق النووي سياسياً فان إيران سترد بشكل حازم"، مبيناً أن "الاتفاق النووي الذي حققناه يؤمن مصالحنا ومصالح الآخرين على حد سواء".

وتابع روحاني، بحسب قناة "العالم" الإيرانية، "حققنا الكثير من الاتفاقات الناجحة ومن بينها الاتفاق بين ايران وروسيا وتركيا بشأن سورية"، ماضياً إلى القول "نتبنى الحوار مع كل دول العالم وسنستمر بتبنيه".