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اكتشاف أكثر من 100 سلالة من فيروس كورونا


أعلن مركز "فيكتور" الروسي لعلم الأوبئة والفيروسات عن اكتشاف أكثر من 100 سلالة من فيروس كورونا المستجد في روسيا منذ ظهور أول المصابين بهذا الفيروس.

وقال المدير العام لمركز "فيكتور" رينات ماكسيوتوف في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية: "بعد ظهور المرضى في روسيا قمنا بتحديد سلالات من فيروس كورونا، ولدينا الآن ما يزيد على 100 منها".

يذكر أن عدد المصابين ب‍فيروس كورونا في روسيا بلغ 641 ألفا و156 شخصا، وعدد الوفيات جراء الفيروس 9166 حالة، فيما تعافى أكثر من 400 ألف شخص من الفيروس.

وأشارت السلطات الروسية إلى تراجع في انتشار الفيروس في الفترة الأخيرة، وانخفاض المعدلات اليومية للإصابات والوفيات الجديدة.

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