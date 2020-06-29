خلال يوم .. الولايات المتحدة تسجل نحو 39 ألف إصابة بكورونا

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن الولايات المتحدة شهدت يوم أمس الأحد تراجعا في حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد قفزتين حادتين شهدتهما في اليومين السابقين.

وأكدت الجامعة التي تعد من المصادر الدولية الأكثر مصداقية في إحصاءات تفشي الفيروس التاجي وتستند إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة، أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس 38845 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 42597 إصابة السبت و45255 إصابة الجمعة.

كما رصدت الولايات المتحدة، حسب بيانات الجامعة، تراجعا في حصيلة الوفيات اليومية جراء الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، بتسجيل 264 وفاة خلال يوم أمس، مقابل 500 وفاة السبت و629 وفاة الجمعة.

وبشكل عام، سجلت في الولايات المتحدة حتى الآن، بناء على إحصاءات الجامعة، 2549069 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19"، منها 125803 حالات وفاة و685164 حالة شفاء، ما يتجاوز بأضعاف حصيلة أي دولة أخرى على مستوى العالم.