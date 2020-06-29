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طهران: سنقاضي 36 شخصاً على رأسهم ترامب متهمين باغتيال سليماني


أعلن الإدعاء العام في طهران علي القاصي مهر، الاثنين، أنه أعد قائمة تضم 36 شخصا وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على علاقة مباشرة أو غير مباشرة باغتيال القائد السابق لـ"فيلق القدس" قاسم سليماني.

وقال مهر، في تصريح، إن "ترامب على رأس تلك الشخصيات وسنعمل على ملاحقته قضائيا حتى بعد انتهاء ولايته كرئيس للولايات المتحدة".

وأكد أنه "تم التعرف على 36 شخصا على علاقة مباشرة أو غير مباشرة باغتيال قاسم سليماني، بينهم مسؤولون سياسيون وعسكريون في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى"، مضيفا أن "السلطة القضائية طلبت من الإنتربول الدولي القبض عليهم وأعلنت الوضع الأحمر بالنسبة لهم".

وأوضح مهر، أن "القضاء وجه ضد هؤلاء الأشخاص تهمة القتل والقيام بعمل إرهابي".

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