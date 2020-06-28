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لليوم الثاني على التوالي.. أدنى ارتفاع في الإصابات بكورونا في قطر منذ أوائل مايو


لليوم الثاني على التوالي، سجلت السلطات الصحية القطرية أدنى حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ أوائل مايو الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الأحد في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، رصد 750 إصابة جديدة بالعدوى (أي أدنى حصيلة منذ الرابع من مايو عندما تم تسجيل 640 إصابة)، مقابل 879 إصابة أمس (ما كان يمثل أدنى حصيلة منذ السادس من مايو).

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي تم تسجيلها في دولة قطر حتى الآن 94413، بما في ذلك 15601 حالة نشطة، منها 201 حالة في العناية المركزة.

ولم تسجل السلطات الصحية القطرية وفيات جديدة جراء الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، ولا تزال حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد عند مستوى 110 حالات وفاة.

وتماثل 1477 مريضا للشفاء من كورونا في قطر منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 78702 .

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