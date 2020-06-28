عضو لجنة كورونا في تركيا: قد ندخل في الموجة الثانية قريبا

أبدى عضو اللجنة العلمية لمواجهة وباء فيروس كورونا في تركيا، البروفيسور ستشيل أوزكان، تشاؤمه إزاء ازدياد الإصابات بالفيروس بعد رفع التدابير الاحترازية، وحذر من موجة تفش ثانية قريبا.

وأوضح البروفيسور ستشيل أوزكان الذي يعمل أيضا في هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة غازي، أن تركيا وصلت لذروة الإصابات في وقت سابق، مؤكدا على ضرورة تطبيق تدابير احترازية مرة أخرى لتجنب حدوث موجة ثانية في المستقبل القريب.

وأشار أوزكان إلى أن الموجة الأولى مستمرة ولم تصل حتى الآن إلى حالة الصفر، وقال: شهدنا الذروة في شهر أبريل الماضي. وقد نتعرض لذروة جديدة بالتأكيد. الآن وصلنا إلى حدود 1500 حالة إصابة يوميا تقريبا، ولكن في حالة استمرار زيادة أعداد الإصابات، ستزيد معدلات العدوى، وسنشهد موجة ثانية، وهذا غير لائق بنا. ونحن مجتمع سيقاوم ذلك. وعلينا أن نضغط على أنفسنا قليلا".

وحذر من أن قطاعات مختلفة في الدولة لا تطبق فيها قواعد التباعد الاجتماعي، مشددا على أن عدم ارتداء الأقنعة الطبية بشكل صحيح يزيد من معدلات الإصابة والعدوى في المجتمع.

وتجاوزت وفيات كورونا في تركيا 5 آلاف حالة، فيما لم يقل رقم الإصابات اليومي منذ منتصف الشهر الحالي عن ألف حالة.

يشار إلى أن السلطات التركية خففت منذ مطلع هذا الشهر بشكل كبير جدا الإجراءات الاحترازية المعلنة في مارس الماضي ضد وباء كورونا، وسمحت للمواطنين بالتنقل والسفر بشكل طبيعي، في ظل مخاوف الخبراء من حدوث موجة ثانية من الإصابات بالفيروس.