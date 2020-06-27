بينس: 16 ولاية أمريكية تشهد زيادة في إصابات كورونا

قال مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن 16 ولاية في البلاد تشهد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح في حديثه للصحفيين اليوم الجمعة أن الحكومة تتابع بعناية زيادة عدد الإصابات في الولايات الجنوبية، كما دعا الأمريكيين إلى الامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار العدوى.

وحث نائب الرئيس الأمريكي شباب المناطق الأكثر تضررا من الفيروس على المساعدة في حماية من هم أكبر سنا، مشددا على أهمية أن يتبعوا تعليمات السلطات المحلية.

ويعتقد خبراء بالحكومة الأمريكية أن أكثر من 20 مليون شخص في الولايات المتحدة ربما يكونون ضمن المصابين بفيروس كورونا، وهو عدد يزيد عشر مرات عما هو وارد في السجلات الرسمية.

وتأتي التقديرات في وقت يشير فيه مسؤولون حكوميون إلى اكتشاف حالات جديدة كثيرة بين شبان وشابات لم تظهر عليهم أعراض المرض وربما لا يعرفون أنهم حاملون له.