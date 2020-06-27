الإمارات تعلن عن علاج أكثر من 2000 مريض بفيروس كورونا بالخلايا الجذعية

أعلنت الإمارات تعافي أكثر من 2000 شخص مصاب بفيروس كورونا بعد تلقيهم العلاج في مركز أبو ظبي للخلايا الجذعية.

ونقلت وكالة "وام" الإماراتية الرسمية عن مركز أبو ظبي للخلايا الجذعية قوله، في بيان أصدره اليوم الجمعة، إنه نجح في زيادة عدد الحالات التي تم علاجها من 73 في التجربة السريرية الأولية، لتصل حتى الآن إلى أكثر من 2000 مريض أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، وحقق الشفاء التام لـ1200 منهم.

وقال البيان إن هذه الزيادة الكبيرة في عدد الذين تلقوا العلاج جاءت "نتيجة الجهود الحثيثة التي بذلها الموظفون في المركز لعلاج أكبر عدد ممكن من الأشخاص بعد قرار حكومة دولة الإمارات بإتاحة العلاج مجانا لجميع مرضى كوفيد-19 الذين تتراوح حالتهم الصحية بين معتدلة إلى خطيرة".

وأشار المركز إلى أن العلاج، الذي يحمل علامة "UAECell19"، "أثبت فعاليته وسلامته وانعكس ذلك في غياب تغييرات كبيرة في المضاعفات السلبية المبلغ عنها، وغياب أي ردود فعل خطيرة غير متوقعة مثل الحساسية المفرطة أو الخفيفة أو الوفاة المفاجئة" كذلك عدم وجود أي مضاعفات على الرئة، وذلك وفقا للنتائج التي أظهرتها الفحوصات الإشعاعية عقب استنشاق الرذاذ".

وأعلن فريق من الأطباء والباحثين في مركز أبو ظبي للخلايا الجذعية بقيادة الدكتور، يندري فينتورا، المخترع والباحث الرئيسي، الشهر الماضي، أنهم اكتشفوا علاجا جديدا مبتكرا وواعدا لالتهابات فيروس كورونا المستجد، ويبدو أن "UAECell19" يساعد الجسم على مكافحة الفيروس ويقلل من أعراض المرض.. وهذا العلاج قائم على استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها إلى الرئتين بعد تنشيطها من خلال استنشاقها بواسطة رذاذ ناعم.

وتمكن الباحثون من الاستنتاج أن "UAECell19" خفض مدة الاستشفاء من 22 يوما إلى 6 أيام فقط، مقارنة بالمرضى الذين تلقوا العلاج التقليدي، وذلك بعد تجربة الأولية للعلاج.

وكشفت التحليلات الإضافية أن المرضى الذين تم علاجهم بالخلايا الجذعية تماثلوا للشفاء في أقل من 7 أيام بمعدل 3.1 مرة أسرع مقارنة بأولئك الذين تلقوا العلاج التقليدي فقط، وأن 67% من المرضى الذين تلقوا علاج الخلايا الجذعية يدينون بهذا التعافي للعلاج الجديد.