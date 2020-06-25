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مستشار سابق لترامب : الرئيس سيستخدم خطابا اكثر عنصرية لجذب المزيد من البيض لانتخابه


اكد المستشار السابق للرئيس الامريكي انتوني سكاراموشي في مقابلة مع شبكة ( ام أس ان بي سي) الامريكية ، الخميس، ان ترامب سيطرح في الفترة القادمة خطابا اكثر عنصرية لجذب المزيد من العنصريين البيض لقاعدته الانتخابية.

ونقلت الشبكة في المقابلة عن مدير الاتصالات السابق في البيت الابيض والمستشار السابق لترامب قوله ان ” الخطاب العنصري لترامب يستهدف مناشدة قاعدته من المتشددين البيض لاغراض انتخابية “.

واضاف ان ” استخدام لمصطلحات مثل ” كونغ فلو” كوسيلة لايصال معلومة ان الفايروس قادم من الصين حسب اعتقاده هو من بين الامور الكثيرة التي يحاول تجربتها في خطابه لمعرفة مدى تاثيرها في جمهوره الانتخابي “.

وتابع أنه ” يبحث عما يعتقد أنه إجابة مكعب روبيك لإعادة انتخابه ، للحصول على اقبال  من البيض في الانتخابات القادمة في تشرين الثاني المقبل ، ولهذا فهو يحاول جعل السباق الانتخابي ذا مضمون عنصري ، وحرب عنصرية ، وفعل كل ما بوسعة لتحدي الناس على امل جعل مشاركة الناخبين من قاعدته اكبر مما كانت عليه في المرة السابقة”.

واوضح ان ” ترامب سيكون اكثر دقة وانتقائية  في شهر آب واكثر سلبية واكثر عنصرية عما كان عليه في السابق من اجل الحصول على الاصوات بأي ثمن”.

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