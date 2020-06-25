منظمة الصحة: حالة جائحة فيروس كورونا تتدهور على مستوى العالي

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن جائحة فيروس كورونا المستجد تتدهور بشكل عام في العالم رغم تحسن الأوضاع الوبائية في بعض المناطق خاصة أوروبا.

وقال المدير العام للمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، إن الجائحة تتراجع حاليا في أوروبا لكنها تتدهور على النطاق العالمي، متوقعا أن تبلغ الحصيلة الإجمالية للإصابات في الأسبوع المقبل 10 ملايين حالة، بينما تصل حاليا إلى 9.2 مليون، كما يتوقع أن يرتفع عدد الوفيات إلى 500 ألف شخص.

وشدد غيبريسوس على أن العالم وبعد انتهاء الجائحة لا يمكنه العودة إلى حياته السابقة، مؤكدا ضرورة بناء حياة طبيعية جديدة ستتميز بمزيد من العدالة والإيكولوجية ستسهم في تفادي التغيير المناخي.