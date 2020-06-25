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البيت الأبيض: ترامب لن يخضع للحجر الصحي في نيوجيرسي


أفاد الناطق باسم البيت الأبيض، جود دير، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يخضع للحجر الصحي الذي تشترطه نيوجيرسي عند زيارته للولاية في نهاية هذا الأسبوع.

ونقل موقع The Hill عن دير قوله اليوم الخميس: "إن رئيس الولايات المتحدة ليس مدنيا"، مؤكدا أن قرار إخضاع زوار الولاية لحجر صحي مدته 14 يوما لا ينطبق على الرئيس.

وأضاف: "جميع من هم في محيط الرئيس، بمن فيهم فرق العمل والزوار والصحفيين أجروا فحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد، وكانت نتائج تحاليلهم سلبية".

يذكر أن عددا من كوادر حملة الرئيس ترامب أصيبوا ب‍فيروس كورونا المستجد قبل أيام أثناء التحضير لتجمع دعم الرئيس في مدينة تلسا بولاية أوكلاهوما.

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