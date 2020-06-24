النائب الأول للرئيس الإيراني : إيران انتصرت في ساحة الحرب الاقتصادية مع أمريكا

قال النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، إن بلاده حكومة وشعبا انتصرت في ساحة الحرب الاقتصادية مع أمريكا.

وأكد جهانغيري أن إيران خرجت مرفوعة الرأس من تهديدات الحظر الاقتصادي، وتداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، رغم إجراءات الحظر الأقسى والأكثر ظلما المفروضة عليها.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن جهانغيري، خلال اجتماعه مع كبار المدراء في وزارة الجهاد الزراعي وجوب أهمية توفير الأمن الغذائي في البلاد، قائلا: "إنه وفي ظل إجراءات الحظر الأكثر ظلما ضد الشعب الإيراني، لم تواجه البلاد مشكلة من حيث توفير السلع الأساسية والمواد الغذائية".

وتابع النائب الأول للرئيس الإيراني، أن "الأمريكيين شنّوا حربا اقتصادية ضد إيران بهدف تدمير اقتصاد البلاد وإسقاطها، وادعوا بأنهم حققوا الانتصار في جميع الحروب التي شنوها خلال الأعوام الأخيرة لكن إيران هي التي حققت الانتصار في هذه الحرب، ولم يتعرض اقتصادها إلى الانهيار".

وأشار إسحاق جهانغيري إلى الخطوات المنجزة على صعيد ترسيخ الأمن الغذائي في البلاد، واصفا الانجازات التي حققتها وزارة الجهاد الزراعي على صعيد إجمالي الناتج المحلي وتأمين الاحتياجات الزراعية والبستنة والمواشي والأسماك، بأنها كبيرة وتستحق التقدير وينبغي توضيحها للشعب.