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شمخاني : أوروبا أصبحت دمية في يد "الأحمقين" ترامب وبولتون


وصف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الثلاثاء، أوروبا بأنها "دمية في يد أمريكا"، مشيرا إلى تجاهلها لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني.

وقال شمخاني، في تغريدة له، "لماذا تجاهلت أوروبا الصنيع المشترك المتمثل في الانسحاب من الاتفاق النووي للأحمقين وغیر الکفوءین بولتون وترامب، لتصبح دمية بأيديهما عبر تمرير القرار ضد إيران؟".

وأضاف شمخاني "مستشار الأمن القومي (السابق) في البيت الأبيض، جون بولتون وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في كتاب مذكراته بأنه شخص مزاجي وأحمق، ليصفه ترامب في المقابل بأنه أحمق وعديم الكفاءة".

وكان مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اعتمد، الجمعة الماضية، قرارا يدعو إيران إلى التعاون التام مع الوكالة، والسماح لمفتشيها بالوصول إلى منشأتين نوويتين في إيران.

صوت لصالح القرار الخاص بشأن وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشأتين نوويتين في إيران، في مجلس الحكام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 25 عضوا في مجلس إدارة الوكالة، مقابل صوتين "ضد" وسبعة أعضاء امتنعوا عن التصويت.

وقال البيان، الذي نشر على الموقع الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية على الإنترنت، "اعتمد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم قرارا يدعو جمهورية إيران الإسلامية إلى التعاون التام مع الوكالة في تنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة بموجب معاهدة عدم الانتشار والبروتوكول الإضافي، وتلبية متطلبات الوكالة دون مزيد من التأخير".

وأضاف "تم تبني القرار الذي تقدمت به فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بأغلبية الأصوات، 25 مقابل 2، وامتنع 7 عن التصويت"

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