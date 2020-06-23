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علماء يستخلصون مادة تقضي على كورونا في 30 ثانية


توصل فريق بحثي من جامعة سعودية إلى مادة يمكنها القضاء على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 30 ثانية فقط.

وقالت صحيفة "أنحاء" السعودية إن "دراسة علمية أجراها فريق من باحثي كلية الطب والصيدلة ب‍جامعة أم القرى، إلى استخلاص مادة نباتية غير ضارة للقضاء على عائلة فيروسات كورونا ومنها كوفيد19، وذلك باستخدامها لتطهير الأسطح والأجسام الصلبة والأرضيات من الفيروسات والميكروبات الممرضة خلال 30 ثانية".

وأظهرت الدراسة قدرة فعالية المادة النباتية المستخلصة في القضاء على فيروس كورونا والفيروسات المشابهة بمعدل سُميِّة (صفر) على الخلايا من عينة الدراسة، وأثبت المشروع البحثي بأن المادة آمنة وغير ضارة وليس لها أي تأثيرات جانبية على الخلايا الحية.

من جانبه، صرح رئيس الفريق البحثي سامي أشقر، بأنه "تم إيداع طلب براءة اختراع بتسجيل المادة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية"، مشيرًا إلى أن "المادة النباتية المستخلصة أثبتت قدرتها في الحد من انتشار الفيروسات، والبكتيريا المستعصية أو ما يعرف بالبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية التي هي المسبب الأول لعدوى المستشفيات القاتلة مثل بكتيريا (CRPA) أو (MRSA)".

وأثبتت المادة المستخلصة حديثا قدرتها على تطهير الأرضيات والأسطح الصلبة كالطاولات والأبواب والنوافذ وغيرها، وتقليل العدوى أثناء ملامسة الإنسان لها.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة السعودية خلو محافظة العيص من فيروس كورونا بعد تعافي آخر حالة بالمحافظة.

 

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، فإن محافظة العيص قد سجلت منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد 13 حالة قبل أن تتعافى من الفيروس، حيث سجلت آخر حالة تعافٍ من الحالات النشطة بالفيروس ليصبح إجمالي عدد المتعافين 13 حالة تماثلت للشفاء من الفيروس.

 

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