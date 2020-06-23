الصحة العالمية تقيم فعالية عقار ديكساميثازون في علاج كورونا

دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس جبريسوس، الثلاثاء، إلى زيادة إنتاج عقار ديكساميثازون لعلاج الحالات الحرجة للمرضى المصابين بفيروس كورونا، مشيرا إلى فعالية هذا العقار.

وقال جبريسوس، :"مع أن البيانات لا تزال أولية، إلا أن نتائج الدراسات الأخيرة، أظهرت أن عقار الستيرويد ديكساميثازون، يمكنه إنقاذ حياة المرضى المصابين بـ "كوفيد-19" من ذوي الحالات الحرجة، ما يعطينا سببا للاحتفال.

لذلك ستكمن الخطوة التالية في زيادة إنتاج العقار وتوزيعه السريع والمتساوي في جميع أنحاء العالم، مع التركيز على الأماكن التي هي بحاجة ماسة له".

وأضاف أن "الطلب على هذا الدواء يتجاوز العرض بعد نجاح اختباره في بريطانيا. وقال "لحسن الحظ، إنه دواء رخيص، وهناك العديد من المنتجين له في مختلف أنحاء العالم، وهم واثقون من قدرتهم على زيادة إنتاجه".