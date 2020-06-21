حصيلة وفيات كورونا في العالم تصل إلى قرابة نصف مليون حالة

بلغت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجدّ، حوالى 464,423 شخصاً في جميع أنحاء العالم منذ ظهور الفيروس في ووهان الصينية في كانون الأول الماضي.

وبحسب تعداد "وكالة الصحافة الفرنسية"، فأنه "تم تسجيل أكثر من 8,841,680 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الجائحة، تعافى منها نحو النصف تقريبا، أي بنحو 4,120,500 حالة تقريباً".

وتعد هذه الحصيلة وفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن الدول وتعداد منظمة الصحة الدولية، وبالتالي فهي لا تعكس العدد الحقيقي للإصابات، خاصة وأن بعض الدول لا تجري فحوصات إلاّ للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع الذين يحتكون بالمصابين، بينما يملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص غاية في المحدودية.

واحتلت الولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بالوباء أوائل فبراير الماضي، المركز الأول في قائمة الدول الأكثر تضرراً بالفيروس سواء بعدد الوفيات أو الإصابات المسجلة.

وبلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا 119,719 وفاة من أصل 2,255,119 إصابة، بينما بلغ سجل نحو 617,460 حالة تعافي من المرض.

وارتفعت أعداد الإصابات في البرازيل لتحل ثانيا من بين الدول الأكثر تضرراً بالوباء مع تسجيل 49,976 وفاة من أصل 1,067,579 حالة إصابة، تلتها بريطانيا ثالثا بالإعلان عن تسجيل 42,589 وفاة من أصل 303,110 إصابة ثمّ إيطاليا بواقع 34,610 وفاة و238,275 إصابة، أما في المرتبة الخامسة فحلت فرنسا التي توفي نحو 29,633 جراء كوفيد 19 من أصل 196,594 إصابة.

وكانت قد أعلنت الصين رسمياً عن 4634 وفاة في البر الصيني فقط من أصل 83,378 إصابة، تعافى منها 78,413 شخصاً.

ووفقا للمناطق الجغرافية الأكبر، فقد أحصت "القارة العجوز" نحو 192,598 وفاة من أصل 2,516,978 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا مجتمعة 128,174 من بين 2,356,078 إصابة.

أما في أميركا اللاتينية ودول الكاريبي فقد تم تسجيل 93,621 وفاة من بين 2,017,610 إصابة بينما سجلت قارة آسيا 28,617 وفاة من بين 1,010,688 إصابة.

وفي منطقة الشرق الأوسط تم الإبلاغ عن 13377 وفاة من بين 633,209 إصابة، بينما تم تسجيل 7905 وفاة في أفريقيا من بين 298,244 إصابة، وحلت أخيرا أوقيانيا بواقع تسجيل 131 وفاة من أصل 8874 حالة إصابة ب‍فيروس كورونا المستجد.