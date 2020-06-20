تسجيل 3941 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت عن تسجيل 46 وفاة و3941 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان، انه "تم رصد 3941 إصابة جديدة بالوباء خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل تراجعا ملموسا لليوم الثالث على التوالي مقارنة مع 4301 إصابة أمس و4757 إصابة الخميس و4919 إصابة الأربعاء".

وأضافت أنه "لآخر مرة انخفضت حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في السعودية عن الأربعة آلاف في 13 حزيران عندما كانت عند مستوى 3366 حالة".

وأوضحت الوزارة، أنه "بذلك أصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم رصدها في السعودية منذ بداية الجائحة 154233، بما في ذلك 54086 حالة نشطة، بينها 1955 مريضا في حالة حرجة".

وتابعت، أنه "تم تسجيل خلال الساعات الـ24 الماضية 46 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس (مقابل 45 وفاة أمس)، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 1230 حالة وفاة".