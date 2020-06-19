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بعد الاعلان الفرنسي.. تنظيم "القاعدة" الارهابي يعترف بمقتل زعيمه


اعترف تنظيم "القاعدة" في المغرب عبر تسجيل صوتي بمقتل زعيمه "التاريخي"، الارهابي الجزائري عبد المالك دروكدال، الذي أعلنت فرنسا تصفيته في مطلع حزيران الجاري.

وأعلن قيادي في التنظيم الارهابي عرف نفسه باسم: أبو عبد الإله أحمد، في تسجيل صوتي نقله موقع "مؤسسة الأندلس"، الذراع الإعلامية للتنظيم، الخميس، عن مقتل دروكدال، متوعدا بمواصلة القتال ضد القوات الفرنسية وقادة دول المنطقة.

وكانت فرنسا قد أكدت يوم الجمعة الماضي أن قواتها تمكنت من قتل دروكدال في شمال مالي قرب الحدود مع الجزائر.

وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي إن "عبد المالك دروكدال، عضو اللجنة التوجيهية لتنظيم القاعدة، كان يقود كل مجموعات القاعدة في شمال إفريقيا وقطاع الساحل، بما في ذلك جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، إحدى الجماعات الإرهابية الرئيسية الناشطة في الساحل" تحت قيادة المالي إياد أغ غالي الذي ينتمي إلى الطوارق.

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