رئيسة مجلس النواب الأمريكي تكشف "رأيها" بترامب

علقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، على ما تسرب من أسرار الرئيس الأمريكي في الكتاب المثير للجدل الذي يستعد مسؤول سابق في البيت الأبيض لنشره.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بيلوسي قولها خلال مؤتمر صحفي: "إن المعلومات التي كشف عنها كتاب لمستشار سابق في البيت الأبيض تظهر أن الرئيس دونالد ترامب غير لائق وغير مستعد ليكون رئيسا، مضيفة أن الديمقراطيين سيواصلون مراقبة سلوك الرئيس".

وتابعت بيلوسي: "من الواضح أن الرئيس ترامب غير لائق أخلاقيا وغير مستعد فكريا ليكون رئيسا الولايات المتحدة. هذا لا يهم الجمهوريين بمجلس الشيوخ فيما يبدو".

وأضافت أنها تتشاور مع كبار الأعضاء الديمقراطيين بشأن إمكانية استدعاء جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق بإدارة ترامب ومؤلف الكتاب للشهادة.

ويضم كتاب بولتون الجديد الذي سيصدر قريبا تحت عنوان "الغرفة التي جرى فيها هذا الأمر. مذكرات من البيت الأبيض" اعترافات كثيرة من شأنها إلحاق ضربة موجعة بترامب الذي أقال بولتون من منصب مستشار الأمن القومي العام الماضي، بعد 18 شهرا من تعيينه.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد رفعت دعوى قضائية في مسعى إلى منع نشر كتاب بولتون، متهمة المستشار السابق بمخالفة التزاماته من خلال الكشف عن معلومات سرية.