استطلاع جديد : بايدن سيهزم ترامب بفوز ساحق

كشف استطلاع جديد للرأي اجرته وكالة رويترز أن المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن سيهزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فوز ساحق إذا أجريت الانتخابات اليوم.

وذكر الاستطلاع أن 48٪ من المستطلعين قالوا إنهم سيدلون بأصواتهم لصالح بايدن و 35٪ لصالح ترامب.

واضاف أن ” 55 بالمائة من عينة الاستطلاع قالوا انهم لايوافقون على الطريقة التي تعامل بها ترامب مع جائحة فايروس كورونا فيما ايد 40 بالمائة فقط الاجراءات التي قام بها الرئيس الامريكي “.

وتابع أن ” الاستطلاع منح ترامب عموما نسبة 38 بالمائة ، لكن الخبر الجيد بالنسبة لترامب ان أن المستطلعين يعتقدون أن ترامب سيكون أفضل للاقتصاد من بايدن بنسبة 43٪ إلى 38٪”.

واشار الى ان استطلاعا سابقا اجري في الولايات المتأرجحة والتي ستقرر نتيجة الانتخابات وهي ولايات أريزونا وفلوريدا وميشيغان ونورث كارولينا وبنسلفانيا وويسكونسن، اظهرت ايضا تقدم بايدن ولكن بنسبة ضئيلة حيث حصل بايدن على 48 بالمائة فيما حصل ترامب على 45 بالمائة .