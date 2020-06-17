الصحة العالمية ترحب باعلان اول علاج لمرضى كورونا في العالم

رحبت منظمة الصحة العالمية، الاربعاء، بنتائج التجارب السريرية الأولية من المملكة المتحدة والتي تظهر أن "الديكساميثازون ، كورتيكوستيرويد " يمكن أن ينقذ حياة المرضى الذين يعانون من COVID-19.

وأوضحت المنظمة أنه بالنسبة للمرضى الذين يحتاجون إلى أجهزة تنفس اصطناعي، تبين أن العلاج يخفض معدل الوفيات بنحو الثلث ، وبالنسبة للمرضى الذين يحتاجون فقط إلى الأكسجين، تم خفض معدل الوفيات بنحو الخمس، وفقًا للنتائج الأولية التي تم تقاسمها مع منظمة الصحة العالمية.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس ، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "هذا هو العلاج الأول الذي يُظهر أنه يخفض معدل الوفيات لدى مرضى COVID-19 الذين يحتاجون إلى دعم الأكسجين أو جهاز التنفس الصناعي".

وأضاف "هذه أنباء رائعة، وأنا أهنئ حكومة المملكة المتحدة، وجامعة أكسفورد، والعديد من المستشفيات والمرضى في المملكة المتحدة الذين ساهموا في هذا الإنجاز العلمي المنقذ للحياة".

وصادقت الحكومة البريطانية امس الثلاثاء، على استخدام دواء "الديكساميثازون ، كورتيكوستيرويد " لعلاج الماصبين بمرض كورونا، وذلك في اول اعلان عن اول علاج للمرض في العالم.