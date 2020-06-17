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الصحة العالمية تنفي انتشار كورونا عبر انظمة التدفئة والتبريد في مستشفيات العزل


نفت منظمة الصحة العالمية في العراق، اليوم الاربعاء، امكانية انتشار فيروس كورونا عبر انظمة التدفئة والتبريد في مستشفيات العزل، داعية الى توخي الحذر من اطلاق الشائعات.

وقالت المنظمة،  في تغريدة نشرت عبر حسابها على موقع تويتر، إنها "تنفي ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول انتشار كوفيد١٩‬ عبر انظمة التدفئة والتبريد في مستشفيات العزل".

وحثت المنظمة الجميع إلى "توخي الحذر عند قراءة الإشاعات"، محذرة أن "انتشار المعلومات المضللة رافق جائحة كوفيد١٩‬"، مشددة على " "استقصاء الحقائق عبر منصات المنظمة الرسمية".

وتداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي انباء افادت بأن سبب انتشار فيروس كورونا ب‍العراق هي احتواء المستشفيات على ساحبات هواء وتبريد مشتركة بين الطوابق وباقي الأقسام والأجنحة.

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