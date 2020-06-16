انتحار مصاب بفيروس كورونا داخل مستشفى العزل بمصر

أقدم مصاب بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، على الانتحار قفزا من الطابق الثالث في مقر العزل الصحي بمستشفى الحميات في قنا بمصر.

وبحسب موقع "مصراوي"، قام صاحب الـ58 عاما بالانتحار لمروره بحالة نفسية سيئة عقب إصابته ب‍فيروس كورونا المستجد.

وكان المنتحر قد تم حجزه في مستشفى حميات قنا ظهر أمس الاثنين، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا عليه.

وخلال نقله لتلقي العلاج، أسرع المريض إلى نافذة بالطابق الثالث في المستشفى وقفز منها منهيا حياته.

يذكر أن وزارة الصحة المصرية أعلنت يوم أمس الاثنين، تسجيل 1691 حالة إصابة جديدة ب‍فيروس كورونا، بجانب وفاة 97 حالة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين 46289 حالة و1672 حالة وفاة.